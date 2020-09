Suzzara – “Cari amministratori, che volete fare col parco La Quercia?”

SUZZARA Si torna a parlare del Parco La Quercia a Suzzara, un tempo luogo di Feste de l’Unità e appuntamenti culturali capaci di richiamare centinaia di persone, oggi argomento di cronache politiche. Sul tema, stavolta, interviene la Lega, con i consiglieri Andrea Zanini e Marzia Anghi che hanno presentato, proprio nella giornata di ieri, un’interpellanza urgente in vista del prossimo consiglio. Come ben noto, il Parco La Quercia è in vendita ed il prossimo 21 ottobre avrà luogo il terzo tentativo di vendita all’asta. Ed è proprio sul futuro del parco che intervengono i consiglieri del Carroccio, come spiega Zanini: «Il risulterebbe dalla proprietà esser stato offerto negli scorsi anni al Comune di Suzzara. L’offerta avrebbe previsto, in cambio del passaggio di proprietà (o della sua totale donazione), l’accollo da parte del Comune dei debiti maturati dalla proprietà nei confronti del Monte dei Paschi di Siena e la remissione per l’Imu non pagata a partire dall’anno 2013. Sembrerebbe che il Comune avesse dichiarato di non essere intenzionato all’acquisto. Perciò, la nostra interpellanza punta a vederci chiaro: vogliamo capire cos’ha intenzione di fare l’amministrazione Ongari col Parco La Quercia ed il futuro mantenimento o meno della attuale destinazione urbanistica dell’area».