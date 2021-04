Polizia locale di Asola rinforzata: ecco il comandante

ASOLA – l sindaco Giordano Busi ha accolto ufficialmente Paolo Braga, nuovo comandante della polizia locale. Con l’arrivo del comandante parte così la rifondazione della municipale, con Braga che diventa il quarto agente attualmente in organico.

«Siamo molto soddisfatti – spiega il primo cittadino -, in quanto Braga è laureato in giurisprudenza e gode di ottime referenze e di una grande esperienza. Prima di arrivare qui da noi è stato infatti in servizio a Casalmaggiore e negli ultimi 3 anni come comandante della polizia locale del comune di Grandate, nell’hinterland di Como. Quindi ha molta esperienza a gestire realtà territoriali con molto traffico di veicoli e con diversi problemi. Le sue origini sono poi vicine ad Asola, dato che abita con la famiglia a Gussola, nel Casalasco e pertanto conosce piuttosto bene anche il nostro territorio».

Obiettivo di Busi, dichiarato sin dalla campagna elettorale di due anni fa, è lavorare per rinforzare ulteriormente il servizio della polizia locale: «La strada è lunga perché siamo ancora sotto organico di parecchio – spiega il primo cittadino -, soprattutto se penso alla situazione che avevo lasciato quando ci fu il cambio di amministrazione. Al tempo della fine del mio primo mandato c’erano sette agenti in servizio, mentre al momento della mia nuova elezione nel 2019 ne ho trovati soltanto tre. Adesso stiamo cercando di rimettere in sesto il corpo dei vigili urbani perché Asola è un comune che ha necessità di avere un organico al completo ed efficiente. Per potenziare ulteriormente il corpo della polizia municipale – conclude il sindaco -, all’ipotesi di emanare bandi di concorso in autonomia si aggiunge la possibilità anche di poter andare ad attingere alle graduatorie di altri comuni, previo accordo con i vari enti. In ogni caso, quello che ci preme maggiormente è tornare ad avere un corpo di polizia con un numero adeguato di agenti per la nostra cittadina».