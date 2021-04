Calcio Serie C – Mantova, baricentro alto per sorprendere il Legnago

Mantova Dopo il buon pareggio in casa del Cesena, il Mantova torna domani al “Martelli” per affrontare il Legnago nella quartultima giornata di campionato. Sabato scorso al “Manuzzi” è uscito un pareggio, dopo 90 minuti giocati a tratti con il freno a mano tirato da ambo le squadre, per paura di scoprirsi. Il Mantova in più di un’occasione aveva avuto l’opportunità di sfondare il muro cesenate, ma è mancato l’affondo finale. Quello che servirà domani sin da subito per cercare di colpire un avversario affamato di punti e che in questa stagione è riuscito a dare fastidio a molte squadre di media-alta classifica.

Ieri il Mantova ha continuato il lavoro settimanale. Assenti gli indisponibili Baniya, Militari e Fontana, mentre Tozzo ha svolto allenamento differenziato. Nel menù di giornata attivazione tecnico-motoria, esercitazioni tattiche e lavoro sui calci piazzati. Zanandrea si è allenato, ma difficilmente sarà convocato. Sul fronte formazione non ci si aspettano grosse sorprese rispetto alla gara di Cesena. Mantova che si dovrebbe presentare con buona parte del potenziale offensivo a sua disposizione già dalle battute iniziali per provare a colpire subito l’avversario. Oggi giornata di rifinitura, per i virgiliani, ma anche per gli scaligeri. I biancazzurri di Colella dovrebbero giocare con lo stesso modulo visto contro il Sudtirol, un 4-3-2-1 con Pizzignacco tra i pali, Ricciardi, Stefanelli, Perna e Girgi in difesa. In mezzo al campo, il trio con Antonelli, Yabre, Laurenti. Alle spalle dell’unica punta Buric, il duo formato da Lazarevic e Chakir, che andrà a sostituire lo squalificato Rolfini.