Calcio Serie C – Mantova, ecco la nuova prima maglia (con 4 sponsor)

MANTOVA Un disegno rinnovato e ben quattro sponsor. È la maglia del Mantova per la stagione 2022-23. Le foto con Guccione e Mensah nelle vesti di modelli, scattate la scorsa settimana tra piazza Sordello e piazza Erbe, sono state divulgate ieri dalla società. La maglia mostrata (ancora griffata Givova) è la prima. Novità nel colletto ma soprattutto nella banda, che ha abbandonato la tinta unita in favore di “pennellate” rosse. Spiccano i quattro sponsor: Tea Energia, Consulavor, Gierre Contract e Artmultservice. Non sono state mostrate le altre due divise, ma le livree sono note: la seconda sarà rossa con banda bianca, la terza nera (unico precedente nel 2013-14).