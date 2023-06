Gli alunni della scuola dell’infanzia di Bozzolo vigili del fuoco per un giorno

BOZZOLO – Lo scorso 5 giugno, a completamento del percorso formativo “Scuola sicura- Impariamo a difenderci dai rischi” i bambini della Scuola dell’Infanzia di Bozzolo hanno ricevuto la visita a “sirene spiegate” di un veicolo di soccorso dei vigili del fuoco volontari di Piadena e Drizzona. Una visita molto gradita dai piccoli che hanno potuto visionare il mezzo attrezzato e potuto provare la lancia utilizzata per spegnere piccoli incendi.

L’entusiasmo e l’emozione per l’inaspettata visita sono proseguiti nel salone del plesso scolastico dove i vigili del fuoco, hanno mostrato, indossato ed illustrato le varie attrezzature utilizzate nei diversi interventi di soccorso: abbigliamento ignifugo, bombola per respirare sott’acqua e termocamera. Tante anche le domande poste dai piccoli ai soccorritori a cui gli alunni hanno donato un libro da loro realizzato. Una bellissima giornata chiusasi con il sogno, per alcuni dei piccoli, di diventare un giorno vigili del fuoco.