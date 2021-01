Ciclismo – Per Maddalena Lodi Rizzini e Giulia Santella prime pedalate col team Petrucci

MANTOVA Cambio di categoria e cambio di maglia. Per l’allieva Maddalena Lodi Rizzini e l’esordiente Giulia Santella la nuova stagione si presenta ricca di entusiasmo, stimoli e novità. In questi giorni, infatti, le due atlete virgiliane hanno vissuto i primi passi nella nuova categoria vestendo i colori del Cycling Team Petrucci.

Maddalena Lodi Rizzini si presenta tra le Allieve con un biglietto da visita di tutto rispetto, avendo collezionando tra le Esordienti vittorie e piazzamenti da podio, tanto su strada quanto in pista. La giovane atleta rodighese è cresciuta nel vivaio del Mincio Chiese e, per compiere un ulteriore salto di qualità, ha scelto di affidarsi all’esperienza dello staff tecnico di un team di prestigio come quello scaligero.

Anche per Giulia Santella, che ha messo in mostra il suo talento da giovanissima con la maglia del Tatobike, l’approdo al sodalizio di Vigasio è motivo di grandi stimoli. La nuova categoria richiederà ad entrambe un impegno maggiore, che affronteranno con la medesima determinazione e volontà.