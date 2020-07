Ponti, esce di strada e si rifiuta di sottoporsi all’alcol test

CASTIGLIONEI Carabinieri della Stazione di Monzambano hanno denunciato in stato di libertà un 34enne, residente in un comune della provincia di Verona confinante con l’alto mantovano, per guida in stato di ebbrezza alcolica – rifiuto accertamento. Alle ore 19.30 circa di ieri 08 giugno, alla guida di un’autovettura non di sua proprietà, fuoriusciva autonomamente dalla sede stradale in Ponti sul Mincio. Sul posto intervenivano, oltre ai Carabinieri, anche i sanitari del 118 che lo trasportavano, per le cure del caso, presso l’Ospedale Civile di Desenzano del Garda. Alla richiesta di sottoporsi agli accertamenti ematici mediante il prelievo biologico, al di fine accertare l’eventuale guida in stato di ebbrezza alcolica e/o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, si opponeva con fermo rifiuto abbandonando la struttura sanitaria. Per quanto accertato, al 34enne è stata ritirata la patente di guida ed ora dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica – rifiuto accertamento. Il veicolo è stato affidato al proprietario.