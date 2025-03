Ponti sul Mincio in lutto per la scomparsa dell’ex sindaco Roberto Amicabile

PONTI SUL MINCIO – Grave lutto a Ponti sul Mincio per la scomparsa dell’ex sindaco 54enne Roberto Amicabile che guidò il Comune dal 2009 al 2014 a capo di una giunta formata da Lega e Liste civiche. Lo ricorda con affetto l’attuale primo cittadino di Ponti Massimiliano Rossi, amico d’infanzia di Amicabile: “Oggi è un giorno triste, ci ha lasciato l’amico Roberto Amicabile, fu’ sindaco di Ponti sul Mincio dal 2009 al 2014. Roberto era un nostro coetaneo, faceva parte di quella classe 5’ delle elementari, quei 24 alunni e alunne del grande maestro Umberto Ballisti, rimasti legati da un sentimento sottile, invisibile ma profondo, caro Roberto non mi resta altro che ringraziarti per tutto quello che di buono e prezioso hai fatto per il nostro comune e per la nostra gente, il tuo ricordo resterà sempre vivo grazie alle tue opere sociali, culturali e teatrali. Alla tua famiglia va il nostro più sincero e sentito cordoglio. Che la terra ti sia lieve…”.