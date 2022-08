Porto, Comune e carabinieri uniti per garantire sicurezza e sostegno alle fragilità

PORTO MANTOVANO – Continua la collaborazione tra istituzioni, l’amministrazione comunale e carabinieri di Porto Mantovano che hanno avviato una serie di incontri volti a creare sinergie utili per rafforzare il presidio e la sicurezza del territorio. A tale scopo, proprio in questi giorni, si è svolto un incontro alla presenza del sindaco Massimo Salvarani, dell’assessore Barbara Della Casa, della responsabile dei servizi sociali Katia Puttini, del Maresciallo Capo Niccolò Genchi, del Maresciallo Leonardo Lo Buono e del Brigadiere Angelo D’Andrea.

Proprio partendo dalla conoscenza delle problematiche presenti nel territorio, è stato individuato un percorso di condivisione tra Comune ed Arma volto a prevenire, presidiare ed intervenire nelle situazioni di fragilità sociale, ognuno con le proprie competenze e capacità di azione: le fragilità sociali, infatti, come emerso, rappresentano situazioni rilevanti e costituiscono i primi sintomi che conducono a fenomeni di disagio ed insicurezza.