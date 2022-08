Calcio a 5 Serie A2 – Gironi, Saviatesta ancora contro la Divisione: “Trovi una soluzione”. Preso Minnella

Mantova Non si placa la polemica del Saviatesta, che protesta ancora in Divisione per essere stato inserito nel girone B dell’A2, con le squadre del centro Italia, venendo quindi costretto a lunghe trasferte. «E’ curioso come il Mantova – dicono i biancorossi – sarà la squadra di tutto il futsal nazionale e di tutta la Lnd a dover percorrere più strada per raggiungere le sedi di gara, addirittura dicono gli appassionati dal 1950 ad oggi, nessuna società dilettantistica pare abbia mai avuto un tour de force di tale portata. Il Mantova a 11 che disputa la Lega Pro professionisti, è stato inserito nel girone A con trasferte nell’ordine massimo di 180/200 km, tanto per fare un paragone. La motivazione ufficiale di questa scelta, è come un solaio invaso dalle termiti e si appella a situazioni del trasporto nazionale del post Regno di Sardegna. Il vero motivo si può solo supporre o immaginare». La società biancorossa si appella per trovare «una soluzione» a questa situazione. Nel frattempo i biancorossi hanno tesserato Simone Minnella, laterale classe 1999 ex Polistena e Futura.