12 Maggio 2026 - 14:23:33
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Porto Mantovano: i Carabinieri arrestano un 29enne

 PORTO MANTOVANO – Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Porto Mantovano hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica di Mantova.Il provvedimento scaturisce dalle reiterate inosservanze alle prescrizioni derivanti dalla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. L’arrestato, un 29enne pachistano domiciliato a Porto Mantovano, è stato così tradotto presso la casa circondariale di Mantova, dove resterà recluso a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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