Controlli straordinari a Mantova: polizia nei luoghi della movida, scattano le espulsioni

MANTOVA – In adesione alle determinazioni assunte in seno al Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Roberto Bolognesi, e nell’ambito delle strategie di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità, soprattutto con l’arrivo della bella stagione e dell’intensificarsi delle attività politiche legate alle prossime elezioni amministrative, il Questore di Mantova, Guglielmo Toscano, ha disposto una serie di servizi di carattere preventivo di controllo straordinario del territorio. Le operazioni hanno visto la piena sinergia tra il personale della locale Questura e gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia.

Focus sulle aree sensibili e prevenzione dei reati

Le attività di prevenzione e repressione sono finalizzate in modo specifico al contrasto della criminalità diffusa, specie in quelle zone cittadine dove recentemente si sono registrati episodi legati ad attività di spaccio e reati contro il patrimonio, nonché al monitoraggio dell’immigrazione clandestina. I controlli hanno preso il via lo scorso 7 maggio e proseguiranno anche per tutta la settimana corrente, interessando diverse aree sensibili del capoluogo. Durante i servizi, focalizzati soprattutto nei quadranti notturni, sono stati attenzionati i principali luoghi di aggregazione giovanile e le zone cittadine segnalate dai residenti come potenzialmente critiche.

L’obiettivo principale dell’intervento non è stato solo la repressione dei reati, ma anche la funzione di deterrenza attraverso una presenza visibile e costante delle divise nelle strade, garantendo così la sicurezza urbana e la vivibilità dei quartieri.

Il bilancio delle operazioni: i numeri dell’attività

Nel corso dei servizi finora espletati, le forze dell’ordine hanno raggiunto i seguenti risultati operativi sul territorio:

287 persone identificate durante le verifiche di polizia stradali e di frontiera. 87 veicoli controllati nel corso dei numerosi posti di blocco predisposti nelle arterie d’accesso alla città. 5 esercizi commerciali ispezionati nei quartieri periferici per verificare il rispetto delle normative di pubblica sicurezza e l’eventuale frequentazione da parte di soggetti pregiudicati. 2 cittadini stranieri denunciati per violazione delle norme sul soggiorno ed espulsi dal territorio nazionale.



I servizi di controllo ad alto impatto continueranno regolarmente nei prossimi giorni per garantire una risposta ferma e visibile alle istanze di sicurezza della cittadinanza mantovana.