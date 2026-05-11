Calcio Serie B – Mantova: il punto su giocatori sotto contratto, prestiti e rientri

MANTOVA Detto che il primo punto sull’agenda 2026-27 del presidente del Mantova Filippo Piccoli è la definizione dei ruoli di direttore sportivo e allenatore, facciamo il punto sulla posizione contrattuale dei giocatori biancorossi.

Ben 16 sono in prestito, ma con varie formule. Per esempio: quello di Bardi, Meroni e Castellini prevedeva l’obbligo di riscatto in caso di raggiungimento della salvezza. L’obiettivo è stato centrato e i tre possono essere considerati a tutti gli effetti di proprietà del Mantova. Anche Tiago aveva un obbligo, ma condizionato alle presenze. Il numero minimo non è stato raggiunto e il portoghese tornerà all’Ujpest. Per Chrysopoulos, Benaissa e Muci il riscatto era invece un’opzione: solo per Benaissa potrebbe essere esercitata, mentre gli altri due rientreranno rispettivamente all’Aek Atene e al Grasshopper. Torneranno ai club di appartenenza anche: il portiere Vukovic (Pisa); i difensori Bianay (Torino), Dembélé (Torino) e Ligue (Venezia); i centrocampisti Kouda (Parma) e Zuccon (Atalanta); gli attaccanti Caprini (Fiorentina), Buso (Catanzaro) e Bonfanti (Pisa). Ovviamente nulla vieta che il prestito si possa prolungare, ma dei giocatori sopra citati gli unici per cui in viale Te potrebbero intavolare una trattativa sono Dembélé e Kouda, protagonisti di un’ottima seconda parte di stagione.

E veniamo ai giocatori sotto contratto. Il Mantova saluterà i portieri Festa (fuori rosa già da gennaio) e Andrenacci, in scadenza al prossimo 30 giugno. Sono legati all’Acm fino al 2027, quindi per un’altra stagione: Cella, Radaelli, Maggioni, Wieser, Trimboli, Mensah, Mancuso, Falletti. Fino al 2028: Paoletti, Ruocco e Marras. Fino al 2029 il solo Bragantini. Di questo gruppetto, potrebbero avere mercato soprattutto Trimboli, Marras e Bragantini, in più di un’occasione trascinatori del Mantova. Come del resto, tra quelli menzionati più sopra, anche Castellini.

Poi ci sono i giocatori che rientreranno dai vari prestiti: Fedel (Monopoli), Artioli (Bari) e Majer (Ternana), tutti in scadenza al 2027; Fiori (Frosinone) e Sonzogni (Ospitaletto) al 2028. Dai dilettanti rientrano infine i giovani Fratti, portiere del Desenzano fresco di promozione in C; Stambolliu, difensore della Castellana; Sanseverino e Bayou, rispettivamente esterno e bomber del Vigasio. Da seguire la situazione di Fiori: il Frosinone gode di un’opzione per riscattarlo, vedremo se la eserciterà.

Infine, c’è chi non fa più parte del Mantova, e nemmeno rientrerà, ma potrebbe ugualmente far felici le casse di viale Te. Stiamo parlando di Brignani, passato la scorsa estate al Castellon (Seconda Divisione spagnola). In caso di promozione in Liga, il Mantova beneficerebbe di bonus economici. L’Acm gode inoltre di una percentuale sulla rivendita del giocatore. Il Castellon, a tre giornate dalla fine, occupa la zona play off. Proprio nell’ultima partita, Brignani ha siglato il suo sesto gol stagionale.

In ogni caso, come dicevamo in apertura, la priorità di Piccoli ora è definire il quadro dirigenziale e tecnico per la prossima stagione. Attesi annunci in settimana sia per il ds Rinaudo che per mister Modesto.