Suzzara, i Carabinieri salgono in cattedra alla “Hack”: cento studenti a lezione di legalità

SUZZARA – L’Arma dei Carabinieri non si limita alla prevenzione e alla repressione dei reati, ma si conferma un presidio di umanità e prossimità per i cittadini. Con questo spirito, lo scorso 8 maggio, i militari della Stazione Carabinieri di Suzzara sono saliti in cattedra incontrando gli studenti della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo 1 “Margherita Hack”. L’iniziativa rientra nel più ampio progetto nazionale dell’Arma dedicato alla diffusione della cultura della legalità tra le giovani generazioni.

Focus su bullismo e trappole del web

All’incontro hanno preso parte circa cento studenti, che hanno ascoltato i militari approfondire l’importanza del rispetto delle regole e della convivenza civile. L’attenzione si è focalizzata in particolare su fenomeni drammaticamente attuali come il bullismo e il cyberbullismo. I Carabinieri hanno spiegato ai ragazzi le conseguenze giuridiche di determinati comportamenti digitali, illustrando gli strumenti di tutela a disposizione delle vittime e l’importanza di rompere il silenzio segnalando subito le anomalie a genitori e insegnanti.

Il dibattito con gli alunni

La conferenza ha visto la partecipazione attiva della dirigente scolastica, la professoressa Maria Pisaniello, affiancata da numerosi docenti dell’istituto. Al termine della sessione informativa, gli studenti hanno dato vita a un fitto dibattito, ponendo numerose domande ai rappresentanti delle forze dell’ordine. I militari hanno fornito risposte precise e consigli pratici, trasformando la mattinata in un’importante occasione per trasmettere i valori della Costituzione e far comprendere lo sforzo quotidiano dello Stato nel garantire la sicurezza pubblica.