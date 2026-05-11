Calcio 2a Categoria – Atletico, col Borgo Virgilio basta lo 0-0: finale play off a Villimpenta

Castiglione L’Atletico Castiglione conquista il pass per la finale di girone dei play off grazie allo 0-0 interno contro il Borgo Virgilio. Un pareggio che premia i rossoblù in virtù della migliore posizione ottenuta al termine della regular season e che permette alla squadra aloisiana di continuare la propria corsa. Domenica prossima, però, servirà un’impresa: sul campo della Villimpentese l’Atletico sarà obbligato a vincere per accedere alla fase regionale dei play off.

E’ stata una partita intensa, combattuta e vissuta sul filo dell’equilibrio per tutti i novanta minuti, con una bella cornice di pubblico. Le occasioni da gol non sono state numerose, ma il ritmo e l’agonismo non sono mai mancati. Nel primo tempo l’Atletico ha provato a prendere in mano il gioco, costruendo una buona occasione attorno al quarto d’ora con un diagonale di Ginghina dal limite terminato di poco a lato. Il Borgo Virgilio ha risposto con alcune ripartenze insidiose e al 28’ ha sfiorato il vantaggio con una conclusione ravvicinata respinta d’istinto dal portiere rossoblù. Prima dell’intervallo altra opportunità per i padroni di casa sugli sviluppi di un corner, ma la deviazione sotto misura di Pasotti è terminata alta sopra la traversa. Anche la ripresa è stata equilibrata e combattuta. Il Borgo Virgilio ha alzato il baricentro nel tentativo di trovare la rete qualificazione, mentre l’Atletico ha cercato di sfruttare gli spazi in contropiede. Nel finale la stanchezza si è fatta sentire, ma entrambe le squadre hanno continuato a lottare fino all’ultimo senza però riuscire a sbloccare il risultato.

Soddisfatto per il passaggio del turno il vice presidente castiglionese Giancarlo Perani: «Gara tesa, tirata, contro un ottimo avversario. Sarebbe stato positivo se ci fosse stata la terna arbitrale». Sulla stessa linea il tecnico rossoblù Luca Vaccari: «Bella partita, tanta gente presente, avversario tosto. Entrambe abbiamo rischiato qualcosa, ma la squadra ha risposto bene. Domenica con la Villimpentese andremo in campo sereni». Resta invece un po’ di rammarico in casa Borgo Virgilio, come spiega l’allenatore Alberto Garavaldi: «Un po’ di amarezza per non aver vinto è logico che ci sia. Non siamo riusciti a concretizzare quello che avevamo preparato, merito anche dell’avversario».