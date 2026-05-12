Maltrattamenti all’asilo, colpo di scena in Tribunale: respinti tutti i patteggiamenti

MANTOVA – Colpo di scena questa mattina in tribunale all’udienza preliminare nei confronti della titolare di una scuola materna e di cinque maestre d’asilo accusate di maltrattamenti nei confronti dei bambini. Il giudice Stefano Ponti ha respinto le proposte di patteggiamento ritenendo le pene proposte troppo basse e ha invitato i difensori a riformularne di più adeguate al caso. Stesso discorso anche per le proposte risarcitorie avanzate dalle difese. Il gup ha quindi aggiornato l’udienza preliminare al prossimo 14 luglio. Se anche in quella sede le proposte non dovessero essere accolte il giudice potrebbe rinviare a giudizio le imputate che affronterebbero il processo con rito ordinario. Nei mesi scorsi i genitori dei bambini che avrebbero subito le violenze avevano contestato la possibilità che le persone indagate potessero chiudere la vicenda con un patteggiamento. Molti di loro questa mattina erano in tribunale davanti all’aula in cui si è tenuta l’udienza preliminare.