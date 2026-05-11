Powerchair Football – I Macron Warriors Sabbioneta vincono a Palermo e volano in semifinale

Sabbioneta Grande impresa dei Macron Warriors Sabbioneta, che hanno conquistato l’accesso alla semifinale dei play off scudetto di serie A di powerchair football grazie alla vittoria per 2-1, dopo i tempi supplementari, sul campo dei Red Cobra Palermo. Una prova da veri “guerrieri” quella dei ragazzi di Fabio Merlino, che hanno mostrato tutto il loro grande carattere, recuperando prima il gol di svantaggio, portando la gara all’overtime e chiudendola con un gol decisivo. Una vittoria che consente ai Warriors di proseguire il cammino nella semifinale contro i Thunder Roma in programma il 6 giugno. Un’altra trasferta per i rossoblù, questa volta nella Capitale, e con la consapevolezza di essere una squadra che vuole dire la sua in questa esaltante corsa scudetto.

La vittoria siciliana è frutto di un grande lavoro di squadra. Il match contro i palermitani è stato combattuto ed equilibrato, con i padroni di casa che hanno trovato il vantaggio grazie alla rete di Gabriele Lopez cui ha risposto Yousseff Alì che ha riportato il risultato in perfetta parità, 1-1. Un equilibrio che ha condotto il match ai tempi supplementari nei quali i rossoblù, ancora con Yousseff Alì, hanno trovato il meritatissimo gol partita.

La lunga trasferta si è così conclusa nel migliore dei modi e ha dimostrato ancora una volta la crescita del club rossoblù, che ha ora a disposizione tre settimane per preparare il match contro i Thunder Roma, compagine molto esperta e temibile, ma che i ragazzi di Fabio Merlino, nel corso della regular season e in casa loro, hanno affrontato con grande carattere costringendola al pareggio.

I rossoblù devono godersi ora una grande e meritata vittoria e trasferire tutta questa loro positività ai compagni del powerchair hockey che domenica prossima sono attesi, a Sabbioneta, dalla finale scudetto contro i Black Lions Venezia. «I ragazzi hanno fatto una grandissima partita – ha commentato a fine gara il coach Fabio Merlino -. Una partita di grande carattere. Non hanno mai ceduto e ci hanno sempre creduto anche quando eravamo in svantaggio. Ho visto il grande cuore dei Warriors e sono molto orgoglioso di loro. Festeggiamo, ma concentriamoci sul prossimo obiettivo».