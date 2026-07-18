Porto Mantovano, si denuda in mezzo alla strada davanti ai passanti: denunciato 51enne

PORTO MANTOVANO – Si spoglia completamente in mezzo alla strada davanti ai passanti, terrorizzando anche alcuni bambini. Un uomo di 51 anni, originario e residente nella provincia di Milano, è stato identificato e denunciato a piede libero dai Carabinieri della Stazione di Porto Mantovano con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico.

Il fatto

Il folle episodio si è consumato nel tardo pomeriggio dello scorso 15 luglio, intorno alle ore 17:30, in via Santa Maddalena. L’uomo stava transitando a bordo della propria automobile quando, all’improvviso, ha inchiodato il veicolo al centro della carreggiata.

In evidente stato di alterazione psicofisica, il cinquantunenne è sceso dall’abitacolo e si è tolto tutti i vestiti, rimanendo completamente nudo sulla pubblica via. Il suo comportamento ha generato immediato sconcerto e forte disagio tra i pedoni e gli automobilisti in transito, tra i quali erano presenti anche diversi minorenni.

Le indagini e il fermo

L’allarme è scattato immediatamente. I Carabinieri, già impegnati nel pattugliamento del territorio – intensificato secondo le linee guida del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Mantova, Dott. Roberto Bolognesi –, si sono messi subito sulle tracce dell’esibizionista.

I militari dell’Arma hanno acquisito in tempi record i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Grazie all’analisi delle immagini e a successivi riscontri fotografici, gli investigatori sono risaliti alla targa del mezzo e all’esatta identità del cinquantunenne. Rintracciato poco dopo, l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova.