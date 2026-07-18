Calcio d’estate – Oliboni Impianti-ProfilBarbero: stasera ad Asola il gran finale del Memorial Magistrelli

Asola E’ arrivato all’atto conclusivo il primo Memorial Magistrelli di calcio a 6, torneo che questa sera assegnerà il titolo al termine di una serata ricca di spettacolo. La finalissima, in programma alle 21.30, vedrà di fronte Oliboni Impianti e ProfilBarbero, protagoniste di un cammino convincente e già affrontatesi nella fase a gironi, quando a imporsi con il punteggio di 5-4 fu l’Oliboni. In semifinale, l’Oliboni Impianti ha superato 5-3 la Carrozzeria Alba grazie alla doppietta di Bia e ai centri di Dajid, Thai Ba e Ghigi. Agli avversari non sono bastati la doppietta di Bilal e il gol di Sostaric. Più netta l’affermazione della ProfilBarbero, che ha travolto 6-1 il Bar Costa Smeralda con le doppiette di Buonaiuto e Torreggiani, oltre alle reti di Burato e Mansouri. Di Oliosi il gol della bandiera. La serata dello Schiantarelli si aprirà alle 20.30 con la finale per il terzo posto tra Carrozzeria Alba e Bar Costa Smeralda, prima dell’attesissimo epilogo del torneo. Resta apertissima anche la corsa al titolo di capocannoniere. In vetta con sette reti ci sono Daniele Gaboardi (Caffè della Piazza) e Francesco Burato (ProfilBarbero), inseguiti da Ryan Torresani (Oliboni Impianti) e Antonio Buonaiuto (ProfilBarbero) a quota 6.