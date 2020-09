Provinciale Moglia – Bondanello, limite dei 50 all’ora in un tratto per cedimenti

MOGLIA

Entra in vigore dalle ore 13 di venerdì 25 settembre 2020 il limite dei 50 chilometri all’ora lungo la S.P. n° 51 “Moglia Bondanello” dal Km. 0+100 all’inizio del centro abitato di Bondanello.

Nel tratto stradale a causa di dissesti della sottofondazione e della fondazione stradale, si sono formati dei cedimenti superficiali della pavimentazione accompagnati da fessurazioni longitudinali che possono costituire una situazione di pericolo per la circolazione stradale in generale ed in particolar modo per i conducenti di ciclomotori e motoveicoli: da qui la decisione di limitare di velocità per evitare situazioni di pericolo per gli utenti della strada.

Il nuovo limite resterà in vigore sino a quando non saranno ripristinate le condizioni ritenute necessarie per garantire il normale transito dei veicoli anche a velocità superiori ai 50 chilometri all’ora.