Dosolo, secondo tentativo di asta pubblica per alcuni beni di proprietà comunale

DOSOLO – Il segretario comunale di Dosolo informa i cittadini – ma anche tutti gli eventuali portatori di interesse – che nella giornata del prossimo 4 dicembre, alle ore 10, nell’ufficio Segreteria del Comune di Dosolo si terrà il secondo tentativo di asta pubblica per la vendita dei alcuni beni mobili di proprietà dell’Ente, non più funzionanti e in disuso. In particolare saranno messi all’asta due scuolabus e una macchina spazzatrice per un valore complessivo di base d’asta di 6mila euro.

Tutte le informazioni ulteriori sull’asta o sulle carratteristiche tecniche dei mezzi che saranno messi all’incanto, sono reperibili sul sito istituzionale del Comune.