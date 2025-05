Quale ruolo per le donne? Voci e visioni a confronto a Villastrada

VILLA STRADA (Dosolo) «Credo che resterà nel cuore di tutti noi». Con queste parole il console provinciale dei Maestri del Lavoro, Valeria Cappellato, ha chiuso il convegno «Il futuro del lavoro in uno scenario di rapidi cambiamenti: quale ruolo per le donne?», promosso dai Consolati dei Maestri del Lavoro di Mantova e Cremona, venerdì al Teatro Sociale di Villastrada. Un confronto corale, moderato dal giornalista Rai Fabrizio Binacchi, che ha portato sul palco esperienze concrete, criticità e visioni per il futuro. Alla presenza delle autorità civili e militari, tra cui il prefetto Roberto Bolognesi, il comandante della Guardia di Finanza col. Antonello Cefalo e il comandante dei Carabinieri col. Vincenzo Di Stefano , si sono alternati numerosi relatori. Hanno preso la parola tra gli altri il senatore Paola Mancini, il presidente delle Acli Marco Faroni, la presidente del Centro Aiuto alla Vita Marzia Monelli, Barbara Novellini (Novellini spa), Elena Poltronieri e Camilla Destro di Donne Coldiretti, il consigliere regionale Marco Carra, il sindaco di Dosolo Pietro Bortolotti e il presidente della Provincia Carlo Bottani. Dalle reti contro la violenza alle politiche di conciliazione, dall’impresa agricola al protagonismo giovanile, ogni intervento ha testimoniato l’urgenza di uno sguardo nuovo. «Una società che non valorizza il talento femminile – ha detto Cappellato – perde il 50% del proprio potenziale». Il convegno si è chiuso con un rinfresco a cura delle realtà locali. (abb)