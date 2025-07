Raduno turistico-gastronomico per “cinquantini” a Piubega

Piubega L’associazione Eos Cultura & Ricerca di Piubega (Mantova) accende i motori… anzi i motorini. Per domenica 28 settembre, il sodalizio presieduto da Cirillo Donelli organizza un raduno turistico-gastronomico per “cinquantini” prodotti dal 1965 al 1995. La proposta nasce per valorizzare il mondo delle due ruote e di alcuni modelli iconici che negli ultimi anni sono stati riscoperti e a cui è stata praticamente data una seconda vita. Infatti, sarà possibile partecipare con i cosiddetti “tuboni” o con i modelli di Piaggio Ciao e derivati, Garelli, Fifty Malaguti, MZV Cobra, Benelli fino ai primi scooter degli anni Novanta.

La manifestazione – che prende il nome dal tipico ronzio delle api simile a quello del motorino – prevede il ritrovo alle 8.30 in via Marconi, a cui seguirà l’accredito dei partecipanti e consegna dei voucher; l’esposizione dei mezzi; verifiche goliardiche e colazione libera. Alle 10.00 la partenza per il giro turistico che avrà una lunghezza di circa 40 km. Per le 10.45 l’arrivo e la visita al museo agricolo e ai trattori d’epoca della collezione “Bensi Secondo” di Castel Goffredo (Mantova).

Ci sarà una sosta aperitivo a metà percorso presso l’agribirrificio “La Contea”.

L’evento sarà annullato solo in caso d’allerta meteo arancione (Protezione Civile).

Per Piubega e il territorio dei comuni che verranno attraversati dal ronzio di questi storici motorini si tratterà di un vero e proprio momento di cultura motoristica associata alla valorizzazione della tradizione culinaria mantovana.

Infoline 350-097.52.43 – 339-744.02.24; lasciamatura.raduno@gmail.com.