Raid a Barbassolo, prese di mira imprese edili e una carpenteria

BARBASSOLO – A distanza di una settimana dall’ultimo raid, i ladri sono tornati a farsi vivi in località Barbassolo di Roncoferraro.

È successo nella tarda serata di martedì in via Verdi, dove ignoti si sono introdotti nel garage a fianco di una villetta dal quale hanno rubato un decespugliatore e un trapano a percussione. Il tempo di ripartire, probabilmente a bordo di un furgone o di un camioncino, che ecco la “sosta” davanti al capannone della carpenteria metallica che già avevano “visitato” sette giorni prima, trafugando contanti, alcuni utensili e persino saponi e gel dalla toilette. Identica anche la modalità: prima hanno forzato il portone della struttura con un piede di porco e poi hanno cominciato a rovistare dappertutto alla ricerca di attrezzi da lavoro, ovvero quello che non erano riusciti a sottrarre nel precedente tentativo. Ma a quel punto qualcosa o qualcuno deve averli disturbati, poiché al mattino i titolari hanno trovato il trambusto ma nessun ammanco. Dopo il precedente tentativo di furto, il titolare della carpenteria aveva saggiamente pensato di portarsi a casa gli utensili da lavoro tra cui saldatrici, trapani e smerigliatrici che potevano fare gola ai malviventi. L’altro furto, di cui si è avuta notizia solo ieri, si era verificato all’interno di una proprietà poco distante dove risiede un impresario edile. In quel caso la banda di malfattori era riuscita a introdursi nel magazzino e a rubare un furgoncino della ditta carico di materiale edile. Il mezzo era stato fortunatamente ritrovato. Sugli episodi stanno indagando i carabinieri.

Matteo Vincenzi