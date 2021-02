Rugby Top 10 – Viadana, Finco verso l’esordio: “Sono pronto”

VIADANA Domenica allo Zaffanella (ore 15, arbitro Liparini di Livorno) il Viadana di German Fernandez disputerà il recupero del match con le Fiamme Oro. Gli avversari, guidati da Craig Green possono contare sugli ex Di Marco, Gabbianelli e Spinelli. La gara, valida per la sesta di andata nel Top 10, è il primo dei tre recuperi che attendono i gialloneri: seguiranno quello col Mogliano degli ex Garziera e Ormson, sempre allo Zaffanella; e quello a Roma con la Lazio.

Il tecnico argentino spera di recuperare qualche acciaccato, ma in seconda linea dovrà fare a meno di Caila (rientro rinviato dopo la squalifica), Boschetti e Grassi; a disposizione solo Schinchirimini.

Contro il quindici della Polizia di Stato potrebbe esserci a tre quarti ala l’esordio stagionale di Ramiro Finco. «Sembra sia così – afferma l’argentino – , anche se l’ultima parola spetta allo staff tecnico. Ho avuto dei problemi fisici, ma non ho fatto mancare per nulla il mio apporto alla squadra. Al di là degli ex Viadana che giocano nelle Fiamme Oro, affrontiamo una buona squadra. Tuttavia, più che sugli avversari, penso che dobbiamo soffermarci su di noi. German Fernandez e Ulises Gamboa stanno facendo un ottimo lavoro. L’obiettivo è sempre quello di giocare un buon rugby e già questo è positivo. Questa mentalità consente al singolo atleta di crescere e migliorarsi. Tutti gli atleti in forza al Viadana sono indispensabili e utili». Finco individua due partite nelle quali il Viadana ha sfoderato prestazioni in linea con le attese dello staff tecnico: «È successo allo Zaffanella contro Calvisano, che abbiamo sconfitto; e a Reggio Emilia col Valorugby, che siamo riusciti a mettere sotto. Anche con Rovigo allo Zaffanella, pur perdendo di poco, disputammo una buona prova. Dobbiamo continuare su questa strada».