Ristrutturazione tratto golenale ponte San Benedetto, ok al progetto di fattibilità

MANTOVA Approvato in linea tecnica dalla Provincia con decreto del vicepresidente Massimiliano Gazzani il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica per la ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po lungo la S.P. ex S.S.416 Romana a San Benedetto Po. Un passaggio necessario per poter indire la Conferenza di servizi.
L’importo complessivo stimato per l’intervento ammonta a 25.561.536,06 euro di cui 778.714,63 per aggiornamento Progetto di Fattibilità Tecnico-economica (PFTE), 468.048,05 per redazione Progetto Esecutivo (PE), 17.665.000 per lavori a corpo, € 255.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 6.394.773,38 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
Il tutto è così finanziato:
- 900.000 euro derivanti dall’accordo del 24/12/2015, tra Regione Lombardia e Provincia di Mantova, per gli interventi di Ristrutturazione del Ponte sul fiume Po tra i Comuni di San Benedetto Po e Bagnolo San Vito sulla S.P. EX S.S. n. 413 “Romana”;
- 475.000 euro dall’alienazione di azioni detenute dalla Provincia di Mantova nella società Autostrada del Brennero Spa
- 1.000.000 da Avanzo libero delle Provincia (anno 2017)
- 3.142.308,70 euro derivanti da DM 225 del maggio 2021 “Ripartizione e utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane”. (Annualità 2021);
- 3.581.157,38 euro derivanti dal DM 225 del 29/05/2021 sempre per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti (Annualità 2022);
- 5.251.000 euro dall’Ordinanza della Struttura Commissariale Sisma 20 e 29 maggio 2012 “Riconoscimento indennizzo dei danni causati dagli eventi sismici del maggio 2012 al ponte sul fiume Po nei Comuni di Bagnolo San Vito e San Benedetto Po”
- 1.212.069,98 euro da Avanzo libero Provincia anno 2020
- 3.500.000 euro dal Protocollo d’Intesa firmato nel luglio 2023 tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Regione Lombardia e Provincia di Mantova (Quota finanziamento Regione Lombardia)
- 6.500.000 derivante dal Protocollo d’Intesa siglato nel luglio 2023 tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Regione Lombardia e Provincia di Mantova (Quota finanziamento M.I.T)
L’appalto integrato per l’aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, la redazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori relativi è stato affidato al Raggruppamento temporaneo di imprese Toto costruzioni generali spa/ General Smontaggi spa.
A seguito degli esiti della Conferenza di Servizi si provvederà ad approvare in via definitiva il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica dell’intervento con contestuale dichiarazione di Pubblica Utilità dell’opera.