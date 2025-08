Risucchiato in un macchinario: muore un 50enne in un’azienda agricola di Canneto

CANNETO SULL’OGLIO Tragedia sul lavoro questa mattina in un’azienda agricola in strada Canneto-Asola nel comune di Canneto sull’Oglio. Un operaio dipendente della Agrofertil srl con sede ad Asola, Mario Malzani, 50enne originario di Pontoglio (Bs) e residente a Canneto, è stato letteralmente risucchiato in una macchina insilatrice attorno alla quale stava lavorando. L’allarme è scattato intorno alle 10.30, quando i colleghi, non vedendolo da un po’ di tempo hanno fatto la macabra scoperta. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e i vigili del fuoco ma era ormai troppo tardi per qualsiasi tentativo di soccorso. Sul luogo della tragedia stanno tutt’ora operando i carabinieri con i tecnici dello Spsal di Ats Val Padana e i vigili del fuoco.