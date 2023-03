Entro due mesi via ai lavori per ampliamento nido San Biagio

BAGNOLO SAN VITO I lavori di adeguamento del parco inclusivo della scuola dell’infanzia “Arcobaleno”, analogamente alle operazioni di ampliamento dell’asilo nido di San Biagio, si trovano oggi a un punto di svolta: stando infatti alle ultime notizie in entrambi i casi sono state indette le gare d’appalto per affidare i cantieri. A confermare ciò l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Bagnolo San Vito Moreno Cavicchini : «Ci troviamo in fase di gara per entrambi gli interventi – afferma l’assessore – contiamo pertanto di avviare i lavori nel giro di uno o due mesi». Per quanto riguarda i lavori di ampliamento dell’asilo nido, l’opera che raggiunge la cifra complessiva di oltre 327mila euro, si è rese necessaria in seguito alle numerose richieste di iscrizione pervenute agli uffici comunali, analogamente, l’opera di adeguamento del parco inclusivo ammonta alla somma di circa 34mila euro. Come annunciato in precedenti articoli l’amministrazione comunale di Bagnolo San Vito auspica, in particolar modo per le operazioni di ampliamento dell’asilo nido, di concludere i lavori entro il 2024 così da poter accogliere i bimbi. L’asilo risulta infatti attualmente abilitato per 36 alunni, una volta ultimato il cantiere ci sarà posto per altri 15 bambini. Questo intervento si rende possibile grazie ai contributi che la stessa amministrazione si è aggiudicata con la partecipazione a degli appositi bandi. Occorrerà attendere, come detto dall’assessore ai lavori pubblici, alcuni mesi prima di assistere all’apertura dei cantieri di lavoro, tenuto conto anche delle tempistiche richieste dalle procedure d’appalto, ma una volta eseguito tutto ciò il lavori dovrebbero infatti partire.