Rogo in un’azienda agricola di San Cataldo. A fuoco la casa padronale

SAN CATALDO (Borgo Virgilio) Un incendio è divampato nella serata di oggi, 4 gennaio, in una villa a San Cataldo. Le fiamme sarebbero partite da delle scintille che dal camino si sono propagate a un divano del salotto e da lì poi fino al tetto. A fuoco un’intero piano della casa padronale di una grande azienda agricola. L’allarme ai vigili del fuoco è arrivato poco prima delle 19.30 quando i proprietari si sono resi conto di quello che stava accadendo. Le fiamme nel giro di pochi minuti hanno avvolto l’intera stanza per poi arrivare fino al soffitto e quindi al tetto. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco di Mantova e Suzzara che hanno lavorato incessantemente per parecchie ore e mettere quindi in sicurezza l’abitazione.