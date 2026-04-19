Carabinieri Forestali, al Rotary una serata su presidio del territorio e ambiente

MANTOVA erata di grande interesse per il Rotary Club Mantova Castelli, realizzata in collaborazione con il Parco del Mincio, che ha ospitato il Capitano Irene Dipollina, Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Mantova, protagonista di un intervento dedicato al tema “Il ruolo dei Carabinieri Forestali nella provincia di Mantova: presidio del territorio e legalità ambientale”. La serata ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento sulle attività svolte dal Gruppo Carabinieri Forestale, impegnato nel comando e coordinamento delle operazioni su un’area vasta che comprende le province di Mantova e Cremona. Nel corso dell’intervento, il Capitano Dipollina ha illustrato le principali responsabilità operative del Gruppo, tra cui la direzione del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale (Nipaaf) e dei Nuclei Forestali di Mantova. Particolare attenzione è stata dedicata alla strategia provinciale di contrasto agli illeciti ambientali, con interventi mirati alla gestione degli spandimenti, alla tutela delle matrici ambientali, alla salvaguardia del patrimonio boschivo e naturale di pianura, nonché alla protezione della biodiversità e alla vigilanza nel settore agroalimentare. L’esposizione si è focalizzata in particolare su due direttrici operative di grande rilievo: la tutela del benessere animale e la gestione dei rifiuti, ambiti nei quali l’attività dei Carabinieri Forestali risulta fondamentale per garantire il rispetto delle normative e la salvaguardia del territorio. A supporto dell’intervento, sono intervenuti anche il maresciallo Thomas Tognotti, comandante del Nucleo carabinieri forestale di Mantova, e il Brigadiere Filippo Valentino, che hanno contribuito ad arricchire il quadro operativo illustrato durante la serata. All’incontro erano presenti anche il presidente del Parco del Mincio, Maurizio Pellizzer, e la direttrice Cinzia De Simone, a testimonianza della forte sinergia tra enti e istituzioni nella tutela del territorio. L’iniziativa, tenutasi al ristorante Rigoletto, conferma l’impegno del Rotary Club Mantova Castelli nel promuovere momenti di confronto e sensibilizzazione su temi di rilevanza pubblica, rafforzando il dialogo tra istituzioni e comunità locale.