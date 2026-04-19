Canoa – Spettacolo e primi verdetti al Trofeo Sparafucile

MANTOVA La città di Virgilio torna al centro della scena internazionale con il Trofeo Sparafucile, organizzato dalla Lega Navale Mantova. Il Lago Inferiore è teatro della prima giornata della prova indicativa Senior e della prima prova selettiva di paracanoa, affiancate alla Gara Nazionale riservata alle categorie Ragazzi. Nel bacino virgiliano, in una cornice ritrovata del panorama federale, gli atleti tornano a confrontarsi dopo mesi di preparazione invernale, dando vita a un’intensa giornata di gare sui 500 metri che già fornisce le prime indicazioni della stagione 2026. Presenti al campo gara il presidente Fick Antonio Rossi e il consigliere regionale Paola Bulbarelli. Tra i Senior, nel K1 500 è Alessio Campari (KCS Kayak Cremona) a imporsi con il tempo di 1’39.18, davanti ad Achille Spadacini (Fiamme Gialle) in 1’39.86 e ad Andrea Dal Bianco (Carabinieri) in 1’40.23, al termine di una prova combattuta e ricca di spunti tecnici. Nel K2 500 metri si affermano Samuele Burgo (Fiamme Gialle) e Tommaso Freschi (Canottieri Aniene) in 1’29.66. Nel K4 500 metri è invece la formazione delle Fiamme Gialle composta da Zanutta, Lanciotti, Volo e Penato a dominare in 1’20.33, davanti al Team Switzerland e a un equipaggio misto di società italiane. In campo femminile, il K1 500 metri vede il successo di Lucrezia Zironi (Fiamme Azzurre) in 1’53.21, davanti a Giada Rossetti (1’54.93) e Agata Fantini (Marina Militare) in 1’55.03. Nel K4 femminile si impone l’equipaggio composto da Rossetti, Marigo, Fantini e Bellan in 1’34.14, davanti al secondo equipaggio in 1’35.77 e al quartetto guidato da KCS Cremona in 1’37.48. Per quanto riguarda la Lega Navale Mantova, da segnalare l’oro nel K4 500 Junior con Marianna Ballarini assieme a D’Aponte, Borrelli (Cmm Nazario Sauro) e Valente (Lni Molfetta). Marianna e Azzurra Peccini vincono l’argento nel K2 500 Ragazze. In più Azzurra e Vittoria Buzzi conquistano l’oro nel K4 500 Ragazze con Cordino dell’Idroscalo Club e Brambilla della Canottieri Lecco.