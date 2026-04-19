Rugby Serie A Elite – Impresa Capitale: Viadana in semifinale (19-33)

ROMA A Viadana riesce un qualcosa che sarebbe stato realmente ottimistico pensare prima del kick off. I gialloneri vincono il duello play off con le Fiamme Oro per 19-33, mettendo a sistema una lettura fredda della gara e una partita di cuore, in cui l’orgoglio compensa la lunga serie di infortuni. Viadana, per la terza volta consecutiva, accede alle semifinali. Parte fortissimo la formazione di casa con il flanker Andreani che buca al 3’ la difesa giallonera e scava il primo solco della partita. Al 16’ Bussaglia pareggia i conti con una linea corsa vincente e va a referto: con la trasformazione di Ferro Viadana mette la testa avanti (5-7). È un botta e risposta con Sodo Migliori che legge bene il rimbalzo dell’ovale e le Fiamme Oro tornano a condurre. Sul fronte opposto Ferro si presenta dalla piazzola, ma il suo calcio è largo (12-7). Il vento incide pesantemente sulle touche e sul kicking game. Al 30’ i capitolini incorrono nella prima sanzione con il cartellino giallo al tallonatore Di Censi per placcaggio irregolare. Al 35’ Di Marco può allungare al piede, ma l’ovale non va a bersaglio. Nei 10’ di superiorità numerica i mantovani provano, ma al 39’ Ferro calcia ai pali: stavolta la pedata sembra buona, ma il vento ferma la traiettoria e la prima frazione di gioco si chiude senza che i gialloneri siano riusciti a monetizzare in termini di punti il vantaggio numerico in campo. La seconda frazione inizia con i cremisi che provano ad incunearsi tra le crepe del muro giallonero. La difesa si stringe e prova a salire, ma i capitolini trovano la chiave per mandare in meta Corvasce. Sul 19-7 per i padroni di casa, Viadana va in erosione della difesa avversaria e Sommer accorcia le distanze con l’ausilio di Ferro alla trasformazione (19-14). Al 59’ Andreani lascia i suoi in 14 e stavolta Viadana ne approfitta al largo, spedendo Ciardullo oltre la linea di gesso. La trasformazione di Ferro porta avanti i gialloneri (19-21) per la prima volta dall’inizio del match (19-21). Al 66’ Viadana potrebbe allungare, la costruzione del tempo e dello spazio sono buone e l’ovale è recapitato a Bronzini che scivola sul più bello, ma al 68’ il viadanese va a referto siglando la quarta metà con tanto di bonus offensivo, dopo l’ottimo lavoro di Ceballos e Ferro può allungare dalla piazzola (19-28). Al 76’ Carones lascia la gara per il cartellino giallo. Il match, nei minuti conclusivi, ha poco da offrire con i mantovani che compiono l’impresa corsara nella capitale. Ultime note una “zuffa” sul finire con Giammarioli e Catalano che finiscono la partita anzi tempo per reciproche scorrettezze. Viadana poi trova la zampata finale con Bronzini che fissa il punteggio sul 19.33.