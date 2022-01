Covid: 1712 casi in un giorno. Mantova +157, Castiglione +137, Suzzara +93, Viadana +89, Castel Goffredo +87

MANTOVA Che quello odierno sia il numero più alto di contagi registrati nell’arco di 24 ore nella nostra provincia da inizio anno è più che ovvio, visto che è il quarto giorno del 2022, ma i 1712 nuovi casi di Covid di oggi sono anche il numero più alto mai registrato in una sola giornata. Quella di oggi è un’autentica ecatombe di casi positivi che non ha risparmiato alcun comune della nostra provincia. Mantova (+157) e Castiglione (+137) i comuni con gli aumenti più consistenti, ma a seguire ci sono anche Suzzara, Viadana e Castel Goffredo che sfiorano la tripla cifra rispettivamente con 93, 89 e 87 casi. Dire che capoluogo e hinterland sono la parte più colpita (405 contagi in tutto) è di fatto superfluo perché ormai la quarta ondata sta investendo tutto il territorio senza distinzioni di aree.