Roncoferraro, il candidato Rossi punta su volontariato e servizi alla persona

Roncoferraro Anche a Roncoferraro la campagna elettorale entra nel vivo. Tra i temi trasversali emersi dai primi incontri tenuti dai candidati in campo, quello del volontariato è certamente uno dei più dibattuti e meritevoli di attenzioni.

«Nell’ambito del sociale – spiega il sindaco Sergio Rossi -, il nostro Comune ha sempre investito cifre importanti, superiori ai 500mila euro annui. Constatiamo il fatto che negli ultimi anni si percepisce un’oggettiva difficoltà nel ricambio generazionale dei volontari, situazione oltretutto acuita dalla pandemia, e di cui siamo consapevoli, tanto che avevamo previsto un bando di 25mila euro per fornire un incentivo concreto per ripartenza dei circoli operanti sul territorio».

Da qui il progetto varato dall’amministrazione per rilanciare il volontariato territoriale, penalizzato oltremodo dal codice nazionale del terzo settore che come spesso avviene nel nostro Paese anziché alleggerire il settore l’ha appesantito a causa di una burocrazia sempre più pantanosa.

«A fronte di questa situazione – osserva il sindaco Sergio Rossi – abbiamo ritenuto opportuno avvalerci di consulenze specializzate per snellire le varie pratiche, che abbiamo trovato nel Csv (ex Csvm). Premetto che si voleva già partire nel 2023, ma per ragioni di bilancio non era stato possibile, e così il progetto è stato procrastinato a quest’anno».

Due i tavoli di sviluppo aperti: quello “Cultura, Eventi, Manifestazioni” (riservato ai Comitati di paese) e quello “Povertà” (dedicato al sociale).

«Per quanto riguarda il primo – segnala Rossi -, lo scopo è avviare incontri nei quali i vari Comitati possano trovare una proficua modalità di azione. Riguardo alla fascia “povertà” stiamo ragionando nell’ottica della co-progettazione».

Altro discorso viene invece fatto per il servizio conosciuto come Trasporto Protetto. «In ragione di quanto detto poc’anzi – prosegue il primo cittadino – vorremmo ripartire con un progetto ad hoc per riallacciare i rapporti tra il Trasporto Protetto e il Comune. Un primo incontro in realtà c’è già stato, che a mio modo di vedere ritengo positivo in quanto si sta lavorando congiuntamente per limare le distanze e lasciarsi alle spalle le incomprensioni, naturalmente nell’ottica di sostenere le fragilità e avviare una nuova strada virtuosa, fondamentale per la nostra comunità e in particolare per gli anziani in condizione di bisogno e parzialmente autosufficienti».