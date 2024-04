Salta il maxi schermo per la gara di lunedì sera

MANTOVA A seguito della riunione del comitato per l’ordine pubblico è stato deciso di non allestire il maxischermo per la gara di lunedì Renate-Mantova. Per prima cosa è arrivato dalla LegaPro il divieto di trasmissioni in diretta delle immagini della gara, dopo di che il comitato, vista la mancanza delle condizioni particolari di ordine pubblico necessarie per richiedere l’adozione del provvedimento prefettizio di trasmissione in diretta della partita, ha appunto deciso di non procedere all’installazione del maxi schermo.