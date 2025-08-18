Ruba una bici elettrica da 1500 euro: i Carabinieri inchiodano il ladro 43enne

SUZZARA Nei primi giorni di luglio, in un pomeriggio afoso, un soggetto riusciva ad introdursi all’interno di un’abitazione nel comune di un 42nne Motteggiana, asportando una bicicletta elettrica del valore di 1.500 euro.
Dopo aver compiuto il furto, il ladro di biciclette si metteva in sella della stessa e, senza tanta fatica nel pedalare poiché bicicletta elettrica, si dava a repentina fuga.
I Carabinieri della Stazione di Suzzara, dopo aver raccolto la denuncia del titolare del costoso velocipede, iniziavano un’attività di indagine che permetteva di raccogliere numerosi indizi e quindi inchiodare il presunto autore del furto: un 43nne residente a Reggiolo (RE), ma domiciliato a Motteggiana.
Il soggetto veniva così deferito all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di furto in abitazione.
Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.