Acciuffato ladro di profumi: aveva sottratto 700 euro di fragranze in centro

MANTOVA Nello scorso luglio un ragazzo si era finto un normale cliente entrando in una profumeria ubicata nel centro storico di Mantova. Tra gli scaffali aveva annusato le fragranze di profumi da uomo e, dopo aver individuato alcune confezioni, con mossa fulminea si era impossessato di svariate confezioni, dandosi a repentina fuga.

La commessa della profumeria, avendo notato il ragazzo che arraffava numerosi profumi, cercava di intervenire, ma il giovane nel frattempo riusciva a scappare dal negozio, facendo perdere le tracce.

Sul posto interveniva una pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Mantova che, dopo aver raccolto la denuncia della titolare, acquisiva le telecamere iniziando una attività di indagine.

Il danno patito ammonta ad Euro 700 circa.

A distanza di alcuni giorni i Carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Mantova un tunisino 25nne, già noto alle Forze dell’Ordine, poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di furto aggravato.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza dell’interessato dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.