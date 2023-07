Sabbioneta: boom di turisti, gli eventi estivi portano 10mila persone

SABBIONETA Continuano a crescere i numeri legati al turismo nella Città Ideale: gli ultimi eventi in programma hanno portato oltre 10mila persone in meno di un mese. Dati di cui si dice molto soddisfatto il sindaco Marco Pasquali che ora guarda con ottimismo alle prossime iniziative in calendario.

« In meno di un mese hanno partecipato agli eventi estivi sabbionetani oltre 10mila persone. Siamo partiti con Pucci, EIffel65 e Bennato, riportando nomi di livello nazionale nella nostra città grazie all’intuizione di “FestiWall” – spiega senza nascondere la propria soddisfazione il sindaco di Sabbioneta Marco Pasquali -. La diciottesima edizione di “Sabbio Summer Fest” ha consolidato la forza di questo evento culinario e musicale. La Fiera del Carmine, rinata nel 2020 dopo anni di oblio, si conferma il momento di festa per tutti, con un’offerta varia e ricca che vede nel “Sabbio Pulling Fest” il momento di massima attrazione a Sabbioneta».

Obiettivi importanti, quelli raggiunti, frutto anche di un’importante lavoro di squadra: «organizzare eventi crea sempre qualche disagio – continua a tale proposito il sindaco – ma l’esperienza aiuta a diminuirli, garantendo un beneficio sempre maggiore per la comunità locale. Grazie a tutte le persone che hanno preso parte a queste complicate (e diverse) macchine organizzative. Dai volontari delle associazioni, ai dipendenti comunali, ai professionisti del settore, a chi ha deciso di scommettere sulla nostra città. Grazie anche a chi, a priori, vota “no” e tifa per il fallimento delle iniziative. Siete rimasti in pochi, per la fortuna di tutti noi».

Ora, dopo la prima tranche di eventi prosegue il cartellone delle iniziative estive di Sabbioneta. Il 10 agosto arriva “Il borgo dei desideri” nella notte delle stelle cadenti, con musica in piazza ed aperture straordinarie; il 2 settembre seconda edizione di “Sabbio Summer End” mentre il 16-17 settembre Sabbioneta torna ad essere “La città degli artisti” con musica al sabato ed eventi la domenica.