Bozzolo: messa in sicurezza della Sp65, i lavori sono stati assegnati

BOZZOLO Aggiudicati i lavori di messa in sicurezza della Sp 65: l’intervento prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale protetto di collegamento intercomunale – interprovinciale ai centri abitati di Bozzolo e Tornata Romprezzagno. I lavori costeranno quasi 600mila euro.

Nei giorni scorsi erano state spedite le lettere di esproprio ai proprietari conduttori dei terreni che saranno interessati dagli interventi di realizzazione del tratto della ciclopedonale che collega la Strada Provinciale 65 fino al centro abitato di Romprezzagno, nel Comune di Tornata, proprio sul confine con la provincia di Cremona. Ora, invece, arriva la notizia dell’assegnazione dei lavori: la messa in sicurezza del tratto è, dunque, stata affidata alla ditta Tedeschi Umberto & C. Snc con sede a Cremona. L’impresa è stata scelta in seguito alla gara d’appalto esperita dalla Centrale Unica di Committenza del Comune di Borgo Virgilio, a cui aderisce anche il Comune di Bozzolo.

L’intero cantiere, che come detto prevede la messa in sicurezza del tratto sulla Sp 65, richiederà un investimento complessivo di 589.076,48 euro. La spesa, come spiegato da sindaco di Bozzolo Giuseppe Torchio, è coperta in parte da fondi del Pnrr con una partecipazione di 400mila euro sul totale complessivo.

I lavori, stando al cronoprogramma, dovrebbero iniziare entro il mese di settembre.