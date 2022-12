Pozzolo, arte e decorazioni all’ingresso della scuola materna

POZZOLO A gennaio il rientro a scuola per i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia di Pozzolo sul Mincio sarà all’insegna di una divertente novità. L’altroieri infatti il consigliere comunale pozzolese Marco Mattinzioli e la restauratrice marmirolese Giovanna Gola, già assessore nella precedente giunta, hanno provveduto a decorare l’ingresso del plesso scolastico con motivi che vanno dalla natura a simpatici animali impegnati nelle più diverse attività.

«L’idea di dare un tocco diverso all’ingresso della scuola dell’infanzia – spiega Mattinzioli – mi era venuta all’inizio del 2020, quando era stato elaborato un bozzetto poi condiviso con gli uffici comunali e la dirigente scolastica Elisa Lucchini. Il Covid ha fermato i lavori, ma l’idea è rimasta e ci siamo riproposti di metterla in pratica alla prima occasione utile. La scorsa estate abbiamo realizzato il murales di fronte alle scuole, in via Reboline, con la collaborazione dei licei artistici di Mantova e Guidizzolo. In queste vacanze natalizie, in accordo con gli uffici comunali e con la dirigenza scolastica, ci siamo invece spostati all’interno del plesso. Insieme a Giovanna Gola abbiamo lavorato una giornata intera, dalle 8 del mattino fino alle 20. Con lei c’è un rapporto amicale di collaborazione instaurato a partire dal 2014 e indubbiamente la sua competenza è stata preziosa anche per questo progetto».

I temi delle decorazioni, di carattere naturale, richiamano la questione dell’ambiente, essendo la scuola situata all’interno del Parco del Mincio. «L’ingresso dell’edificio era spoglio – spiega Mattinzioli – e volevamo donargli un tocco diverso: in effetti ora fa tutto un altro effetto. Abbiamo riscontrato molto entusiasmo sia da parte dei genitori che delle maestre, e siamo sicuri che il rientro a scuola in gennaio sarà carico di entusiasmo per i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia».

Il lavoro è stato svolto a costo zero, essendosi Mattinzioli e Gola resi disponibili a realizzarlo a titolo gratuito.