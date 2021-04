Basket serie A2 f – MantovAgricoltura, passo indietro a Vicenza

VICENZA MantovAgricoltura torna da Vicenza con una sconfitta. La partenza è buona per Mantova che sfrutta canestri in penetrazione grazie alle maglie difensive vicentine aperte. Ottime le iniziative di Bernardoni, Marchi e Monica. Complici errori da ambo le parti, il quarto si chiude sul 14 pari. Secondo quarto dal freno tirato. Nel finale, Vicenza piazza un altro mini-parziale di 6-1 chiudendo il primo tempo sul 32 a 27. Rientro dalla pausa lunga rocambolesco: i primi punti vengono segnati da Llorente dopo 3 minuti e 20 secondi di gioco, mentre Vicenza inaugura un digiuno dal tabellone che durerà fino ad un minuto dalla fine. Llorente firma la ricucitura dello strappo vicentino e riesce a portare, con un 2/2 ai liberi, le sue compagne in vantaggio sul 32 a 34 con Bottazzi che firma nell’azione successiva il +4. Il caos di Vicenza si dipana ad un minuto dalla fine con le casalinghe risalgono trovando il prima il pareggio e poi, con Villarruel (concluderà con 19 punti a referto) il vantaggio nel finalissimo sul 39 a 36. Ultimo quarto con Vicenza che entra in striscia positiva piazzando un parziale di 6-0. Palloni persi ed errori a canestro penalizzano le sangiorgine che non riescono ad agganciare le avversarie. MantovAgricoltura ritornerà in campo mercoledì alle ore 20.30 al Dlf con il Moncalieri.