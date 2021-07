Sabbioneta – Un aperitivo all’insegna dell’arte e della bellezza

SABBIONETA Sabato l’associazione Pro loco, in collaborazione col Comune e il Polo Museale Vespasiano Gonzaga, propone “Aperitivo adArte”, un evento serale che unisce convivialità, arte e storia. La serata aprirà alle 19.30 con un gradevole aperitivo-rinfresco all’ombra dell’incantevole Galleria degli Antichi, per poi proseguire con una visita guidata straordinaria a Palazzo Ducale, alla mostra “Rinascimento Sabbionetano” e alla chiesa di S.Maria Assunta. Lara Casali, guida turistica autorizzata e attiva da anni sul territorio, dopo essersi intrattenuta a conversare con gli ospiti in occasione dell’aperitivo, li condurrà all’interno dei monumenti illustrandone in dettaglio storia, caratteristiche e funzioni, fornendo al contempo numerose notizie sulla Città Ideale e sul suo illuminato fondatore, il duca Vespasiano Gonzaga Colonna. Una buona occasione per conciliare relax, cultura ed emozione in una città che al calare del sole sa suggestionare ancora di più, immergendo il visitatore in un’atmosfera senza tempo. A Sabbioneta, specialmente nella quiete di una notte d’estate, il Rinascimento è ancora vicino. “Aperitivo adArte”, il 24 luglio, sarà un’occasione per viverlo e toccarlo con mano. Quote di partecipazione: 18 euro intera, 10 euro ridotta. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: 0375-221044, info@turismosabbioneta.org.