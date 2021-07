Bozzolo – Piazza Europa, prosegue il restyling del “cuore” del paese

BOZZOLO La risistemazione e la rigenerazione urbana del “cuore” del paese di Bozzolo sta proseguendo: in questi giorni, come ci ha confermato lo stesso sindaco Giuseppe Torchio sono stati avviati o appaltati altri importanti interventi in piazza Europa. Unico tassello mancante è la riqualificazione del Teatro Odeon che, come noto, è di proprietà privata.

Tra gli interventi che il sindaco bozzolese ci ha illustrato vi è sicuramente quello relativo al Palazzo dei Principi, per effetto di un accordo tra il Comune e la Direzione Generale del Demanio dello Stato. Dopo la realizzazione della biblioteca intitolata a don Primo Mazzolari sono in corso i lavori per il trasferimento della biblioteca stessa e per il Museo: «Si tratta di un intervento cospicuo – ha aggiunto Torchio – di circa 350/400mila euro, suddiviso in più annualità ma adesso siamo allo step finale».

Sono previsti anche interventi sul secondo tratto del lato sinistro della piazza, ovvero la zona dove si trova l’ufficio postale che è di proprietà dell’istituto Tollini: in questo caso, in virtù della legge che disciplina gli interventi sulle facciate e sul risparmio energetico, avverrà un intervento di risistemazione che è già stato appaltato. Spostandoci sul lato destro della piazza, dove sorge la sede di Banca Intesa, il sindaco ha confermato esserci stata la presentazione di domande da parte di privati che intendono utilizzare i benefici cui è possibile per legge attingere e si dovrebbe a breve arrivare a una risistemazione

Unica “nota dolente” in un quadro comunque che si delinea come complessivamente positivo, quella del Teatro Odeon, che caratterizza con la sua facciata l’aspetto esteriore della piazza: «Anche questo immobile è di proprietà privata – chiosa il primo cittadino bozzolese – e per questo motivo il Comune non può imporre interventi a meno che non vi sia un problema di messa in sicurezza che, al momento, non c’è. Tuttavia, ci auguriamo che la proprietà ci pensi, anche in ragione dei benefici che si possono ottenere, perchè completerebbe in modo perfetto l’aspetto generale della piazza».