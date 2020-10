Villimpenta – Al via la riqualificazione della pubblica illuminazione

VILLIMPENTA Si apre “l’ottobre dei cantieri” a Villimpenta.

L’amministrazione comunale ha annunciato l’avvio della riqualificazione generale all’impianto di illuminazione pubblica del paese, che passa attraverso la sostituzione di tutti i punti luce con nuove luci a basso consumo, quindi con notevole risparmio economico ed energetico.

«Un lavoro che non costerà nulla al Comune – evidenzia il sindaco Fabrizio Avanzini – in quanto se ne farà carico Tea Rete Luce, che già da luglio sta pagando a noi le bollette e con il risparmio ottenuto ripagherà il proprio investimento. Come Comune pagheremo una rata annua alla stessa Tea Rete Luce che sarà comunque inferiore a quella che abbiamo pagato fino ad oggi». Altro cantiere aperto nella giornata di ieri concerne la palestra comunale, dove sarà completamente rifatto l’impianto di riscaldamento con la sostituzione della caldaia. Un progetto finanziato tramite un contributo statale e che comporta una spesa di 50mila euro. In questo modo sarà garantita la partenza delle attività scolastiche e sportive per il 15 ottobre, giorno stabilito per riaccensione del riscaldamento. L’ultimo intervento si concentrerà sui marciapiedi di via Virgiliana, strada di collegamento tra piazza Roma e via Ghetto. L’opera di restyling interesserà il lato prospiciente alla parrocchia e alla scuola materna paritaria “Maria Ausiliatrice”. «I lavori prenderanno il via entro la settimana – spiega i sindaco Avanzini – e cominceranno dal taglio degli alberi che hanno provocato il sollevamento delle lastre di porfido dei marciapiedi, ma che saranno comunque sostituiti da piante più idonee».