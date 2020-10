I Lions festeggiano la consegna dell’ecografo all’ospedale di Pieve

OLTREPO’ Una serata di festa ma anche di riflessione sullo stato attuale dell’ospedale di Pieve di Coriano e sulle necessità che il presidio ha ancora per mantenere sempre alta la qualità del servizio erogato fino a oggi, è quella che si è tenuta per la consegna della targa Lions a conclusione del service dell´ecografo carrellabile donato dal Lions Club Mantova Terre Matildiche al reparto di Pronto Soccorso del nosocomio pievese. La cerimonia, che si è svolta nel comune di Borgocarbonara ha vito la presenza del direttore sanitario di presidio Riccardo Bertoletti, del dirigente sanitario Adriano Verzola, del delegato di Ail Mantova Stefano Bulgarelli, del sindaco di Borgo Mantovano Alberto Borsari con la rappresentante del Comitato Pro Ospedale Daniela Besutti. Presenti per i Lions il Governatore del Distretto di Bergamo Brescia e Mantova Federico Cipolla, la Presidente ed il past President del Mantova Terre Matildiche Manuela Morandi e Giorgio Strazzi ed il Segretario della Fondazione Lions Bruno Bnà. L’unita medica è già operativa dalla scorsa primavera e rappresenta un importante presidio sanitario per tutte le emergenze cardiovascolari del nostro territorio.