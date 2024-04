Ciclismo – Il master Golfrè Andreasi si impone allo sprint a Ciserano: secondo centro stagionale

San Giacomo delle Segnate Arriva dalle strade bergamasche di Ciserano il secondo hurrà per il master mantovano Simone Golfrè Andreasi (categoria M2), portacolori dell’Oop Oxyborn Team. Domenica ha vinto la corsa in terra orobica con un centinaio di atleti al via, tra cui il campione italiano Daniele Passi del Team Lcn. La fuga decisiva è nata a 50 km dall’arrivo e a provarci erano in sette, compresi lo stesso Passi e il corridore di San Giacomo delle Segnate. I fuggitivi hanno pedalato alla ragguardevole media di quasi 47 km/h. Nel finale, Simone ha aumentato ulteriormente l’andatura ai 250 metri e ha colto il successo bruciando allo sprint il campione italiano. Per il velocista mantovano si tratta delle seconda vittoria stagionale dopo quella ottenuta ad Aselogna di Cerea (Verona).