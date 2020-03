Coronavirus: Garavaglia (Lega), estendere compensazioni a società sportive

MANTOVA “Estendere anche a società e associazioni sportive le misure di compensazione e supporto previste per le attività commerciali e produttive della Zona rossa. Anche queste sono realtà economiche colpite dall’ordinanza di chiusura totale. Proponiamo la sospensione del pagamento di bollette, oneri fiscali, mutui contratti dalle aziende del settore e la possibilità di accesso a fondi di garanzia e solidarietà per la liquidità necessaria a sostenere la ripresa nei prossimi mesi. Ci auguriamo che il governo dimostri sensibilità nei confronti di queste migliaia di società e associazioni sportive in cui lavorano più di 100mila collaboratori sportivi solo nella Regione Lombardia”.

Lo dichiara il deputato della Lega Massimo Garavaglia, già viceministro dell’Economia e delle Finanze.