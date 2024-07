San Rocco di Quistello: il successo della festa d’estate è il lavoro di tanti volontari

QUISTELLO Il successo dell’ultima festa d’estate a San Rocco di Quistello è stato il risultato di un grande lavoro di squadra. A conclusione della manifestazione, molto sentita nella piccola frazione quistellese, uno dei tanti volontari ha voluto ribadire che «quest’anno abbiamo voluto strafare , con sei giornate di festa, con gruppi musicali di ogni genere e di tanta buona cucina. Quasi 50 ragazzi che hanno servito ai tavoli, si sono fatti passaparola e hanno portato amici. Tutti hanno lavorato ininterrottamente sotto la vigilanza di Serena che li indirizzava sul da farsi e sulle varie mansioni. Colonna fondamentale della festa, e la si poteva vedere girare tra i tavoli con la sua maglietta arancione, era Maria, intenta a vendere i biglietti della lotteria: mpavida e super energica sfrecciava a tutte le ore in bici, in direzione della tensostruttura ad aiutare chi ha bisogno nelle varie mansioni. In cucina tutte le sere, tutto era in preparazione fin dal primo pomeriggio , piatti ,pentoloni e friggitrici. il lavoro è stato tanto, In ogni settore c’è stato chi si è contraddistinto per le sue abilità e voglia di fare. Sono stati tutti indispensabili per la buona riuscita della festa , ognuno ha avuto un suo ruolo e lo ha difeso con onore . Due settimane di gran lavoro , nonostante non siano mancate le difficoltà e gli inconvenienti che tutta la squadra unita, ha cercato di risolvere». La comunità di San Rocco esce rafforzata da quest’ultima edizione della festa, e il successo di pubblico ha ampiamente ripagato questi sforzi.