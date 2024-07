Gonzaga: Confagricoltura resta nella Millenaria ma invita tutti a riflettere

GONZAGA Per una Coldiretti che lascia (la fiera di settembre), c’è una Confagricoltura che conferma la sua presenza alla Millenaria di Gonzaga: nella giornata di ieri il presidente Alberto Cortesi ha ribadito che «riteniamo la Millenaria un appuntamento importante nelpanorama provinciale, di promozione e sviluppo di un settore, quello agroalimentare, che ci vede come assoluta eccellenza a livello nazionale, e non solo. Con la sua importanza storica, ben radicata anche nel nome stesso della Fiera – prosegue Cortesi – la Millenaria è luogo d’incontro perfetto tra addetti ai lavori e pubblico generico. Ed è proprio in un’ottica di sempre maggiore contatto tra questi due mondi che dobbiamo lavorare, per far sì che il valore del settore agricolo sia sempre di più sotto gli occhi di tutti».

Cortesi non entra nel merito della scelta di Coldiretti Mantova, che ha deciso di abbandonare la fiera di settembre in quanto ritenuta troppo generalista, ma precisa che eventuali modifiche «saranno discusse assieme agli altri espositori e alle altre organizzazioni di categoria presenti, dialogando con il nuovo consiglio di amministrazione della Fiera. Il mondo delle fiere e delle rassegne di settore sta attraversando una fase evolutiva profonda, occorre pertanto approfondire con precisione la direzione da intraprendere. In ogni caso, come saremo presenti in settembre, altrettanto faremo alla prossima edizione di Bovimac, nel gennaio del 2025».