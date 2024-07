Calcio Eccellenza femminile – Il Mantova Women annuncia Sofia Bonotto dal Vicenza

MANTOVA Un altro colpo per il Mantova Women: arriva Sofia Bonotto, classe 2003 originaria di Mozzecane ed è di scuola Chievo. Nell’ultima stagione ha militato in serie C con il Vicenza. «Una giocatrice in grado di interpretare più ruoli – ha detto il direttore sportivo Marco Messina -, centrale, centrocampista e terzino. Un profilo duttile che si sposa alla perfezione con il nostro progetto tattico». «La professionalità e la passione che ho visto nella dirigenza e nello staff del Mantova Women mi hanno convinto a venire qui – ha commentato la nuova giocatrice delle Vipere – sono sicura che con questa maglia riuscirò a trovare la continuità e la fiducia di cui ho bisogno. Gli obiettivi sono ambiziosi e non vedo l’ora di cominciare a lavorare con un gruppo che vedo già unito come una famiglia». Il mercato della società virgiliana di Eccellenza, comunque, non è finito qui: sono in arrivo altri colpi per completare la rosa di mister Gemelli.